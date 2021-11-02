Засновник Amazon Джеф Безос пожертвує 2 млрд доларів на відновлення природи
Засновник компанії Amazon Джеф Безос заявив, що його фонд пожертвує 2 млрд доларів на відновлення природи та трансформацію системи продовольства
Про це передає BBC.
Підприємець зробив цю заяву під час кліматичного саміту COP-26 у Глазго. Він пояснив свої наміри враженнями після польоту в космос, який здійснив у липні.
"Мені казали, що вид Землі з космосу змінює призму, крізь яку дивишся на світ, але я не був готовий до того, наскільки це правда. Якщо подивитися звідти на Землю, атмосфера здається такою тонкою, а наша планета - такою маленькою та крихкою. Тепер ми мусимо всі діяти разом, аби захистити наш світ", - сказав Безос.
Загалом, для боротьби із кліматичними змінами, фонд Bezos Earth Fund планує пожертвувати 10 мільярдів доларів.
Раніше Джефа Безоса, як і інших великих підприємців, критикували за витрачання коштів на польоти в космос замість вирішення проблем на Землі. Також співробітники Amazon скаржилися на неекологічну політику компанії.
- Як повідомлялося раніше, Amazon пропонуватиме щотижневий бонус у розмірі 50 фунтів стерлінгів для штатного персоналу на окремих локаціях у Великобританії для тих, хто вчасно приходить на роботу.
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