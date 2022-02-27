Застосунок Reface закликає росіян виходити на мітинги
Український стартап Reface запустив акцію на 200 млн користувачів, щоб ті дізналися правду про війну Росії в Україні та закликав росіян виходити на мітинги
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.
Застосунок Reface почав розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну.
Таких сповіщень вже отримали понад 9 млн сповіщень у світі та 2 млн - у Росії. Поширення триває.
Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.
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