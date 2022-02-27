Застосунок Reface закликає росіян виходити на мітинги

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Telegram.



Застосунок Reface почав розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну.



Таких сповіщень вже отримали понад 9 млн сповіщень у світі та 2 млн - у Росії. Поширення триває.



Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.



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