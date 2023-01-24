Заступник глави Мінрегіону Негода пояснив свою відставку реорганізацією міністерства
Звільнений заступник міністра розвитку громад та територій В'ячеслав Негода пояснив, що у зв'язку з ліквідацією Мінрегіону заступників міністра звільняють автоматично, і заяви на звільнення при цьому не потрібні
Про це він повідомив у facebook.
"У ЗМІ вже встигли по-різному інтерпретувати про рішення КМУ щодо мого звільнення: "подав у відставку", "кадрові чистки"… Друзі, ви знаєте, що ще у грудні уряд прийняв рішення про ліквідацію Мінрегіону. Тільки двом заступникам Мінрегіону було запропоновано, і вони перейшли працювати в команду нового міністра – в Мінінфраструктури (одного з них вже звільнили). Всі інші заступники, згідно з законодавством, автоматично підпадають під звільнення. Тому ніякої заяви про свою відставку я не писав, вона просто не потрібна", – зауважив Негода.
- 23 січня президент України Володимир Зеленський анонсував "кадрові рішення" в органах центральної влади.
- Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Кирила Тимошенка з посади заступника голови Офісу президента.
- Раніше 24 січня заступники міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря та В'ячеслав Негода написали заяви про звільнення.
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