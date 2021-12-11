Заступника голови КСУ Головатого обрали до керівництва Венеційської комісії
Заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрали членом бюро Венеційської комісії
Про це повідомляє офіційний сайт КСУ.
Відповідне рішення комісія ухвалила на 129-му пленарному засіданні.
"Сьогодні, 11 грудня, на 129-му пленарному засіданні Венеційської комісії заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрано членом бюро комісії, яке є її головним керівним органом. За статутом Венеційської комісії до складу бюро входять сім її членів: президент, три віцепрезиденти та чотири інші члени комісії", – заявили у КСУ.
Венеційську комісію очолює представник Франції, три віцепрезиденти представляють Ісландію, Мальту та Німеччину. Головатий увійшов до бюро комісії разом з представниками Болгарії, США та Швейцарії.
Сергій Головатий став суддею КСУ в березні 2018 року. З 17 вересня 2019-го він є заступником голови суду.
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