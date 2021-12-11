Заступника голови КСУ Головатого обрали до керівництва Венеційської комісії

Про це повідомляє офіційний сайт КСУ.

Відповідне рішення комісія ухвалила на 129-му пленарному засіданні.

"Сьогодні, 11 грудня, на 129-му пленарному засіданні Венеційської комісії заступника голови Конституційного суду України Сергія Головатого обрано членом бюро комісії, яке є її головним керівним органом. За статутом Венеційської комісії до складу бюро входять сім її членів: президент, три віцепрезиденти та чотири інші члени комісії", – заявили у КСУ.

Венеційську комісію очолює представник Франції, три віцепрезиденти представляють Ісландію, Мальту та Німеччину. Головатий увійшов до бюро комісії разом з представниками Болгарії, США та Швейцарії.

Сергій Головатий став суддею КСУ в березні 2018 року. З 17 вересня 2019-го він є заступником голови суду.

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