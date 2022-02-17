Заступника посла США вислали з РФ

Про це повідомило посольство США в РФ, передає РИА Новости.



"Росія вислала заступника очільника місії США в РФ Барта Гормана", - ідеться в заяві.



Прессекретар дипмісії Джейсон Ребхольц зазначив, що Барт Горман був другим за значущістю посадовцем у американському посольстві в Москві, а також ключовим членом вищого керівного складу відомтсва.



У посольстві США пообіцяли відповісти на висилку свого дипломата з Росії.



Як пише РБК, в американському відомстві назвали такі дії РФ необґрунтованими, оскільки Барт Горман має чинну візу, а термін його перебування в Росії не перевищив трьох років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb