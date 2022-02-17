Заступника посла США вислали з РФ
17 лютого з Росії вислали заступника посла США Барта Гормана
Про це повідомило посольство США в РФ, передає РИА Новости.
"Росія вислала заступника очільника місії США в РФ Барта Гормана", - ідеться в заяві.
Прессекретар дипмісії Джейсон Ребхольц зазначив, що Барт Горман був другим за значущістю посадовцем у американському посольстві в Москві, а також ключовим членом вищого керівного складу відомтсва.
У посольстві США пообіцяли відповісти на висилку свого дипломата з Росії.
Як пише РБК, в американському відомстві назвали такі дії РФ необґрунтованими, оскільки Барт Горман має чинну візу, а термін його перебування в Росії не перевищив трьох років.
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