Заступниця Держсекретаря: заяви про спроби США спонукати Україну до поступок у перемовинах з РФ "є дезінформацією"

Про це вона повідомила 14 грудня у своєму відеозверненні, поширеному посольством США в Києві.



"Правда в тому, що США разом з Україною, союзниками з НАТО та партнерами в усьому світі об'єдналися в зусиллях з деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням Росією військ, але такі зусилля не є поступками", - сказала заступниця Блінкена.



Вона ще раз наголосила на тому, що США не прийматимуть жодних рішень щодо України без її участі.



За словами Донфрід, США працюють над тим, аби Україна та Росія повернулися до виконання Мінських домовленостей та знайшли способи розв'язання конфлікту мирним шляхом.



Нагадаємо, 7 грудня президент США Джо Байден провів відеозустріч із лідером РФ Володимиром Путіним, попередивши про безпрецедентні санкції в разі нового вторгнення в Україну.

Росія вимагає, щоб у НАТО офіційно відмовились від перспективи вступу України та Грузії до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не збирається поступатися Росії в односторонньому порядку в питаннях ОРДЛО.

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