Засуджена на 5 років жителька Івана-Франківська була помічницею херсонського колаборанта Стремоусова
Суд ув’язнив до 5 років помічницю колаборанта, "керівника" окупаційної адміністрації Херсона Кирила Стремоусова. Жінка публікувала у соцмережах російські наративи та адмініструвала акаунти
Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
"До 5 років ув’язнення засуджено поплічницю прокремлівського пропагандиста Кирила Стремоусова, який входить до керівного складу окупаційної адміністрації Херсону. Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ, - сказав речник.
За даними СБУ жінка перебувала на Прикарпатті, під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку з доказами незаконної діяльності.
"Для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти в декількох соцмережах, у тому числі заборонених в Україні. Вона використовувала різні псевдоніми, а зі своїм "куратором" спілкувалась через закриті канали зв’язку", - додав Дехтяренко.
- Підсудній винесли вирок 12 липня в Івано-Франківську. ЇЇ визнали винною у пропаганді та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму та призначено покарання.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки розслідує понад 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії та популяризації окупаційних угруповань.
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