Затриманий на блокпосту екснардеп-"слуга" Юрченко написав заяву на військових, депутата Київради Погребиського викликають на допит
Депутата Олександра Погребиського викликають на допит як свідка, оскільки затриманий через сварку з військовими нардеп Олександр Юрченко написав на них заяву
Про це Олександр Погребиський написав у фейсбуці.
За словами депутата, 26 квітня військова прокуратура вручила йому повістку.
"Мене викликають на допит в якості свідка, за фактом можливих неправомірних дій ( я так розумію військових, що були на блокпості) коли затримали нардепа Юрченка. Тобто Юрченко реально написав заяву на військових! Класних нардепів собі обрали правда?" - зазначив він.
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