Затриманий на блокпосту екснардеп-"слуга" Юрченко написав заяву на військових, депутата Київради Погребиського викликають на допит

Про це Олександр Погребиський написав у фейсбуці.



За словами депутата, 26 квітня військова прокуратура вручила йому повістку.



"Мене викликають на допит в якості свідка, за фактом можливих неправомірних дій ( я так розумію військових, що були на блокпості) коли затримали нардепа Юрченка. Тобто Юрченко реально написав заяву на військових! Класних нардепів собі обрали правда?" - зазначив він.



7 квітня Олександр Юрченко, не показавши посвідчення, почав сваритися з бійцем ТрО, схопився за його кулемет. Нардеп мав при собі пістолет, однак зізнався, що в нього нема дозволу на зброю. Олександра Юрченка затримали.

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