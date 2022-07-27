"Затримують учителів, лікарів, будь-кого незгодного": депутат облради розповів про тиск окупантів на мешканців Херсонщини
У тимчасово окупованій Херсонській області посилюються репресії росіян, і фактично кожна людина, яка там мешкає, перебуває в зоні ризику
Про це в етері телемарафону заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
Депутат розповів, що й без того непроста ситуація на окупованих територіях нині змінилася на гірше.
"Росгвардія й ФСБ дуже тиснуть на людей. Будь-яка людина в зоні ризику. Якщо раніше відпрацьовували працівників СБУ, учасників АТО, активістів, а сьогодні затримують і вчителів, і лікарів, будь-кого незгодного. Будь-яка діяльність – це екстремізм для Слідкому РФ".
Понад те, Соболевський вважає, що надалі росіяни посилять репресії в регіоні, щоб отримати формальну причину вивозити людей з області.
"Це свідчить про те, що репресії на Херсонщині будуть тільки посилюватися. Це роблять для того, щоб відкривати кримінальні провадження проти наших людей і щоб вони отримували вироки, а РФ мала юридичну змогу вивозити людей із області для відбуття покарання", – переконаний депутат.
- Соболевський висловив переконання, що росіяни не зможуть поновити знищений ЗСУ Антонівський міст у Херсоні й не перекинуть ним техніку. А також розповів про шалений рух спротиву окупантам у Херсонській області.
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