Завдав держзбитків на $6 млн: експосадовцю Держрибагентства оголосили про підозру

Про це передає пресслужба ДБР.

Встановлено, що на балансі підприємства перебувало державне майно - великовантажне рибопромислове судно. У 2016 році його передали комерційній структурі у фрахт без екіпажу. Судно згідно з договором мало бути належним чином застраховане.

Зазначається, що у липні 2019 року на риболовному судні сталася пожежа, унаслідок чого корабель затонув у територіальних водах Мавританії.

"Але через неналежне виконання керівником держпідприємства своїх обов’язків умови договору не були виконані, судно не було застраховане. У результаті завдано великих збитків бюджету, втрачено державне майно, а також право на безперешкодне отримання відповідних страхових компенсацій на загальну суму $6 млн", - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває. Правова кваліфікація за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb