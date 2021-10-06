Завдав держзбитків на $6 млн: експосадовцю Держрибагентства оголосили про підозру
Слідчі ДБР повідомили про підозру у службовій недбалості ексдиректору підприємства, що входить до сфери управління Державного рибного агентства
Про це передає пресслужба ДБР.
Встановлено, що на балансі підприємства перебувало державне майно - великовантажне рибопромислове судно. У 2016 році його передали комерційній структурі у фрахт без екіпажу. Судно згідно з договором мало бути належним чином застраховане.
Зазначається, що у липні 2019 року на риболовному судні сталася пожежа, унаслідок чого корабель затонув у територіальних водах Мавританії.
"Але через неналежне виконання керівником держпідприємства своїх обов’язків умови договору не були виконані, судно не було застраховане. У результаті завдано великих збитків бюджету, втрачено державне майно, а також право на безперешкодне отримання відповідних страхових компенсацій на загальну суму $6 млн", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування триває. Правова кваліфікація за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).
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