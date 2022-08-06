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Ексклюзив

Завод ім. Малишева: Гітлер не розбив – зруйнує Путін?

Володимир Кравченко
6 серпня, 2022 субота
09:09
Статті Перший зразок танка «Оплот» у виробничому цеху Харківського КБ ім. Морозова

Під час німецько-радянської війни вдалося врятувати унікальне танкове підприємство у Харкові. Сьогодні те, чого не зміг зробити Гітлер, намагається, поки що безуспішно, скоїти Путін

Нещодавно російські окупаційні війська вдруге обстріляли у Харкові завод ім. Малишева – провідне підприємство з виробництва бронетехніки в Україні.

Масштаб руйнувань невідомий, але й так зрозуміло, що попадання снарядів та ракет у виробничі цехи військового заводу, м’яко кажучи, підриває обороноздатність країни. 

Про випадковість влучання не йдеться – у перші тижні повномасштабного вторгнення, після 24 лютого 2022 року, Росія одного разу вже обстрілювала це підприємство.

Те, що досі агресор насправді не намагався розбити ракетами завод ім. Малишева, може свідчити про одне – надто цінний об’єкт, аби його руйнувати. 

На виробничій базі заводу можна ремонтувати танки, БТРи, важкі тягачі, відновлювати розбиті в боях машини, модернізувати старі. Врешті можна робити й головне – випускати нові моделі. Це основний профіль підприємства.

Росії важче відновлювати техніку – її танкові заводи далеко від фронту. Вони можуть не працювати або ж пробуксовують, перебуваючи під міжнародними санкціями. Перекидання зі складів РФ в Україну застарілих Т-62 може бути цьому підтвердженням.

Завод ім. Малишева (власне, як і провідне в Союзі Харківське КБ ім. Морозова та КБ з двигунобудування) завжди був кісткою в горлі військовій промисловості Росії та мілітаристських амбіцій Кремля. 

Українське підприємство часто вигравало конкурентну боротьбу на світовому ринку озброєнь. Історія заводу в останні 30 років переконує в цьому.

У ході 8-річної війни агресор з окупованих українських територій викрадає, вивозить, ріже майно чи знищує дотла все. Або використовує захоплене й награбоване у своїх злочинних цілях. 

У разі захоплення Харкова, про що так мріє агресор, на завод ім. Малишева та інші оборонні підприємства чекає така сама участь.

Що таке харківський ЗіМ та його продукція

Завод ім. Малишева є єдиним серійним виробником бронетехніки в України і входить до переліку стратегічних підприємств держави. 

Від був заснований 1895 року як Паровозобудівний завод і швидко переріс у гіганта радянської індустрії.

Це тут, в українському Харкові, з’явився на світ легендарний Т-34, визнаний одним з найкращих танків Другої світової війни. 

Унікальна машина була створена українськими військовими конструкторами, інженерами та робітничими руками перед Другою світовою війною та напередодні нападу фашистської Німеччини на СРСР. 


На знімку: танк "Оплот" на Міжнародній виставці IDEX-2011 в Абу-Дабі (ОАЕ)
Фото Андрія Кравченка

Спочатку Т-34 випускався виключно на підприємстві №183 – так шифрувався тоді Харківський паровозобудівний завод. Броню постачав Маріупольський металургійний завод. Танкові двигуни – дочірній Моторобудівний завод, №75.

У перші місяці війни, восени 1941 року, завод ім. Малишева був повністю евакуйований на Урал. У російський Нижній Тагіл було вивезено верстати, устаткування, виробничі лінії. Туди ж перебазували керівників заводу, інженерів, робітників, конструкторські бюро.  

Одночасно, окрім заводу №183, з Харкова на Урал до Челябінська був евакуйований і Моторний завод. Як і багато інших оборонних підприємств України.

При організації танкового виробництва у Нижньому Тагілі була збережена структура підприємства №183, залишилася та ж назва цехів та відділів, а керівником призначено директора Харківського паровозобудівного заводу Юрія Максарьова.

Конструкторське бюро – а це розробник Т-34 – на новому місці очолив Олександр Морозов, який ще 1940 року в Харкові замінив Михайла Кошкіна на посаді головного конструктора заводу ім. Малишева. 

Своєю працею на російських заводах Уралу та Сибіру колективи евакуйованих українських військових підприємств кували майбутню перемогу над німецько-фашистським загарбником. У радянській пресі це називали трудовим подвигом народу. 

Виробництво Т-34, окрім Харківського паровозобудівного та Уралвагонзаводу, провадилося ще на п’яти віддалених від фронту заводах в Росії – у Сталінграді, Горькому, Челябінську, Омську, Свердловську.

У цілому в СРСР танк Т-34 випускався у 1940-1950 рр, а також протягом 1950-х у Чехословаччині та Польщі.

Створена в Україні машина стала наймасовішим танком в історії людства. Всього було випущено понад 68 тисяч одиниць його різних модифікацій.

Внесок Т-34 у перемогу в Другій світовій війні неоціненний. Як пишуть російські джерела, 1941 року на третій день нападу на СРСР Гітлеру доповіли про захоплені два танки, серед яких і харківський Т-34. 

Фюрер був шокований: у рейху ніхто не знав про існування подібних машин. Якби було відомо про радянські танки, можливо, він не розпочав би цю війну.

У серпні 1941 року, через місяць після нападу на СРСР, коли до Москви залишалося 300 км, Гітлер наказав одній із танкових груп повернути на південь до Харкова, аби захопити завод, який розробив та розпочав виготовляти Т-34, пишуть історики.

У процесі серійного випуску Т-34 отримав багато удосконалень. Великий внесок у модернізацію тридцятьчетвірки зробили Сполучені Штати Америки. Сьогодні в Росії не дуже люблять згадувати про це.

У повоєнні роки Україна фактично "з нуля" збудувала новий танковий завод у Харкові. Конструкторські бюро, виробничі лінії та устаткування, інженерні та значні робітничі кадри заводу – все назавжди залишилося в Росії.

Хода Т-34. Створення Т-64, Т-72, Т-80, Т-84. "Ятаган". "Оплот" 

У 50-60-ті роки Конструкторське бюро під орудою Олександра Морозова в Харкові серед інших створило Т-64 – машину нового покоління. Це був революційний крок у світовому танкобудуванні. 

Перша модифікація у вигляді "середнього танку Т-64" була прийнята на озброєння в січні 1967 року, модифікація Т-64А стала першим основним бойовим танком СРСР.

Українські конструктори, зокрема, вперше застосували на танку композитну броню, 
оснастили унікальним дизелем та гладкоствольною гарматою, встановили автомат заряджання. Це дозволило скоротили екіпаж до трьох осіб. На озброєння машина вперше отримала керовані реактивні снаряди.

У морозовському Т-64 були втілені найпередовіші конструкторські та інженерні ідеї того часу, завдяки чому харківський танк з вагою середнього отримав вогневу міць важкого.

Всі новації, конструкційні особливості та принципи компонування малишевської машини були пізніше розвинуті в танках Т-72, Т-80 та Т-84.


На знімку: Бронетранспортер БТР-4 на Міжнародній виставці IDEX-2011 в Абу-Дабі (ОАЕ)
Фото Андрія Кравченка
 
У 60-х роках всю документацію нового харківського танка, як і перший зразок Т-72, розробленого Конструкторським бюро ім. Морозова, передали до Росії.

Перед Уралвагонзаводом було поставлене завдання зробити простішу та дешевшу версію морозовської машини. В результаті замість "революційного" та прогресивного Т-64 в СРСР з’явився так званий мобілізаційний танк Т-72 "Урал".

Перевага "молодшого брата" мала полягати не в технологічності та ефективності, як у Т-64, а в його чисельності.

Т-72 у величезних кількостях продавався "дружнім диктаторським режимам" "братських" країн. Цей радянський танк пройшов випробовування у багатьох гарячих точках планети. 

За 30 років виробництва виконано 14 основних модифікацій цієї моделі. Т-72 активно постачався до країн Варшавського договору, а також у Фінляндію, Іран, Ірак, Індію, Сирію.

Випуск за ліцензіями різних модифікацій цих машин був згодом налагоджений у Польщі (РТ-91), Югославії (М-84), Чехословаччині, Німецькій демократичній республіці та Індії. Вони також продавали їх за кордон. 

Загалом на експорт пішло близько 30 тисяч танків Т-72, який був розроблений КБ ім. Морозова, а його перший зразок створений в Харкові.

На відміну від Т-72, малишевський Т-64 був засекречений та заборонений для експорту і постачався лише до елітних частин збройних сил СРСР, зокрема, в угрупування радянських військ у східній Німеччині (НДР). 

Якщо говорити про російський танковий парк останніх десятиріч, то його основу становлять машини Т-72 та модернізовані на базі цієї моделі наступні танки Т-80, Т-90.

Новітні дітища російського оборонки, скажімо, "Армати" та інші розрекламовані машини – фактично залишаються на паперах.

У Харкові ж після Другої світової війни завод ім. Малишева переріс у велике виробниче об’єднання, потужності якого дозволяли випускати до 1000 танків на рік. 

Разом з філіями кількість працівників цього державного машинобудівного об’єднання в радянські часи сягала 50-70 тисяч осіб.

Загалом, у 1980-ті роки це оборонне підприємство мало великі потужності та було орієнтоване на виробництва понад 4 тисяч танків на рік у воєнний час.

Окрім танків та різних видів бронетехніки, завод ім. Малишева випускав цілу низку цивільної продукції: зокрема, локомотивні та корабельні двигуни, дизель-генератори, агро- та вугледобувну техніку, трактори, тепловози, важкі тягачі для непрохідних північних районів СРСР. 

У повоєнні десятиріччя це підприємство здійснило масштабне технічне переозброєння майже всього локомотивного парку Радянського Союзу.

Завод ім. Малишева в роки Незалежності

Після розпаду СРСР завод ім. Малишева спільно зі своїми партнерами – Харківськими  КБ з машинобудування ім. Морозова та КБ двигунобудування продовжили роботу над створенням та розвитком своїх машин, в основі яких лежить Т-64.

Значним здобутком став виграш Україною міжнародного тендеру на виготовлення для Пакистану великої партії малишевських танків Т-80УД. 

Провадилася глибока модернізація Т-64 до рівня БМ "Булат", модернізація Т-54, Т-55, Т-62, Т-64 (різних його версій), Т-72, Т-80, Т-80УД, створено модель Т-84, у тому числі "Ятаган" та "Оплот". Деякі з цих машин ішли на експорт. 

Також спільно з указаними КБ та іншими партнерами розробляються і пропонуються як для ЗСУ, так і на зовнішній ринок вітчизняні бронетранспортери БТР-3, БТР-4 (БТР-4Е, БТР-4МВ1), "Дозор", модернізовані радянські БТР-60, БТР-70.
 
Реноме заводу підтримує участь України у пакистансько-китайсько-українському проекті зі створення основного бойового танка Al-Khalid для Пакистану.


На знімку: Бронетранспортер БТР-4 у виробничому цеху Харківського КБ ім. Морозова
Фото Андрія Кравченка

У 1996-1999 роки був успішно виконаний контракт на виробництво для Пакистану 320 танків Т-80УД на суму близько $650 млн. Це дозволило Україні увійти до 10 найбільших світових експортерів зброї.
 
У ході виконання пакистанського контракту Україна повністю здійснила перехід на замкнутий цикл виробництва бронетехніки. Цього так не хотіла Росія.

Значною віхою заводу ім. Малишева та Харківського КБ ім. Морозова (ХКБМ) стало створення у 2000-2010-х роках вітчизняних БТР-4 та бойового танка "Оплот". Обидві машини були взяті на озброєння українського війська.

Вже під час війни Росії проти України (після 2014 року) завод у скрутних умовах поставив до Таїланду 49 одиниць БМ "Оплот".

Попри проблеми, які постійно мав завод ім. Малишева в останні десятиріччя, у січні-лютому 2022 р., перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, підприємство мало найбільший за останні роки портфель замовлень на суму понад 3,4 млрд грн.

Кремлівські бої без правил

Упродовж років Незалежності Москва вела жорстку війну проти Києва на світовому ринку озброєнь. Все робилося для того, щоб зашкодити експорту продукції українського оборонно-промислового комплексу, включаючи бронетехніку.

Для цього був задіяний увесь дипломатичний кулак імперії, знайома всім кремлівська пропаганда, робота ФСБ та п’ятої колони всередині України та на підприємствах ОПК.

За словами колишнього гендиректора заводу ім. Малишева Вадима Федосова, 2014 року, тобто на момент захоплення Криму та вторгнення на Донбас, "22% працівників українського оборонного підприємства мали "базове російське громадянство".  

"Ми незримо відчуваємо присутність тут російських спецслужб", - заявляв Федосов журналістам на самому початку російсько-української війни 2014 року.
 
Згадаймо безпрецедентний зрив розпочатого постачання великої партії харківських бронетранспортерів БТР-4 до Іраку. 

Контракт, укладений 2009 року, передбачав випуск 420 одиниць БТР-4Е на суму $457 млн. Першу партію, виготовлену на виробничій базі КБ ім. Морозова (ХКБМ), було відправлено Багдаду 2010 року.


На знімку: Бронетехніка в одному з виробничих цехів заводу ім. Малишева
Фото Андрія Кравченка

2012 року Ірак вказав на дефекти в поставлених БТР-4, а навесні 2013 року відмовився приймати наступну партію. Після зриву угоди вивільнену нішу на ринку зброї змогли зайняти російські оборонні підприємства, пишуть дослідники.

Контракт з Іраком на поставку БТР-4 та військово-транспортних літаків Ан-32 на суму $500 млн вважають однією з найбільших збройних оборудок за всю історію незалежної України. За підрахунками фахівців, була перспектива заробити на ньому $2,5 млрд.

Вищий антикорупційний суд України восени 2021 року виніс вердикт, що до катастрофічного зриву контракту причетні, як прийнято називати, "українські політики та державні діячі російського походження".

Це екс-міністри оборони часів президенства Віктора Януковича – Дмитро Саламатін та Павло Лєбєдєв. Також до провалу причетні їхній підлеглі – колишні гендиректори  Укроборонпрому Дмитро Перегудов та Сергій Громов.  

Те чого не досяг Гітлер, може зробити Путін

Під час Німецько-радянської війни точилися великі та трагічні за своєю суттю бої за столицю Слобожанщини. Місто зазнало великих руйнувань. Але тоді, як пригадали ми, вдалося врятувати танковий завод.
 
Сьогодні фашистська Росія ставить завданням захопити один з найбільших промислових центрів України або повністю зруйнувати його. 

Харків має величезний комплекс оборонний промисловості, і те, що російськими ракетами ще не розбиті деякі з підприємств, вказує на те, що окупант, можливо, "приберігає" їх для своїх потреб.

Окупаційні війська стоять неподалік і щоденно вже шостий місяць поспіль наносять авіаудари та бомбардують місто. Долітають також ракети із сусіднього Білгорода та Ростова, з Чорного та Каспійського морів.

Військове керівництво України інформує, що російські загарбники готуються посилити ракетні удари по обласному центру та всій Харківщині.

Іншими словами, те, чого не досяг Гітлер, може зробити Путін.

Економіка
зброя
Харків
Володимир Путін
Т-64
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