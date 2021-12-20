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Заява партії "Європейська Солідарність"

20 грудня, 2021 понедiлок
17:10
Новини Європейська Солідарність

Для оголошення політично вмотивованої фейкової підозри Петру Порошенку Зеленський свідомо обрав момент закордонного відрядження лідера опозиції, коли п’ятий президент в різних столицях світу працює над зміцненням міжнародної коаліції на підтримку України на тлі агресивних намірів Кремля

Опубліковано на сайті партії "ЄС". 

Цитуємо дослівно:

"Замість того, щоб зміцнювати оборону країни, Зеленський посилює переслідування опозиційної партії, яка стає найпопулярнішою політичною силою країни. Це – комплекс його власної президентської меншовартості та типовий напад політичної параної, яку у нікчеми Зеленського провокує сама згадка про свого успішного попередника.

Під командуванням Порошенка новостворена армія звільнила дві третини Донбасу. Порошенко виборов безвіз і Томос, Угоду про асоціацію з Євросоюзом і енергетичну незалежність від Росії, створив міжнародну  коаліцію на підтримку України і забезпечив санкції проти Росії. Він разом з армією і суспільством зберіг і захистив державу. Якщо Зеленський при цьому таврує його як "державного зрадника", то хто тоді сам Зеленський? 

Не Порошенко, а Зеленський знімав кіно в Москві і фоткався на Красній площі, коли зелені чоловічки захоплювали Крим.

Не Порошенко, а Зеленський у квітні чотирнадцятого давав корпоратив сепарам у Горлівці.

Не Порошенко, а Зеленський чотири рази ухилявся від повістки, коли син Порошенка служив в армії. 

Не Порошенко, а Зеленський грав на роялі, поки армія звільняла дві третини Донбасу. 

Не Порошенко, а Зеленський злив Путіну спецоперацію із затримання військових злочинців із групи Вагнера. 

Не Порошенко, а Зеленський завозить вугілля з ОРДЛО під виглядом російського на мільярди і мільярди доларів. 

Фейкова підозра Порошенку – це ще один дешевий відосик збанкрутілої влади. Це все, що вона може дати замість "кінця епохи бідності".

Суцільні провали – результат діяльності некомпетентного корумпованого Зе.  Феєричні, але невиконані обіцянки, шалене зростання цін на товари першої необхідності, криза в  енергетиці, майже сто тисяч українців, померлих від коронавірусу, в той час як левову частку антиковідного фонду витратили на "Велике крадівництво". Гучні скандали, причетність Зеленського до відмивання брудних коштів. Коломойського, "вагнергейт", зарплати в конвертах "Слуг народу", "Велике крадівництво" як мегакорупційний інструмент персонального збагачення. 

Зеленський відчайдушно шукає будь-які шоу-бізнесові трюки для порятунку залишків своєї колишньої популярності, використовуючи переслідування опозиції та її лідера як спосіб відволікти увагу від своїх провалів і пропонуючи людям чергове шоу "підозр та арештів"

Вже скоро як три роки сотні прокурорів Офісу Генерального прокурора, слідчих ДБР та СБУ здійснюють десятки незаконних кримінальних проваджень проти п’ятого Президента на численні прямі вимоги Володимира Зеленського.  Всім вже давно зрозуміло – дії правоохоронних органів не мають нічого спільного з правом. Це політичне замовлення Зеленського, маніакально одержимого ідеєю розправи над своїм головним опонентом. 

За цей час Порошенко з десяток разів відбував у закордонні відрядження і повертався з них. Так само буде і цього разу. Як би Зеленський не мріяв позбутися лідера опозиції, Петро Порошенко повернеться після візитів на Фанар до Вселенського Патріарха, поїздки до Польщі з зустрічами високого рівня, після новорічно-різдвяних канікул та планованого після них ще одного закордонного відрядження.

На жаль для Зеленського, Порошенко повернеться. Але повернеться за своїм власним графіком, а не за сценарієм новорічних відосиків Зеленського", - йдеться в заяві.

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