Заява Санду про виведення військ РФ із Придністров'я - це намагання закріпити статус Молдови щодо руху в ЄС, - політичний аналітик Чобану
Віктор Чобану, політичний аналітик з Молдови вважає, що такі заяви звучать постійно з боку влади Молдови, але Майя Санду користуючись історичним моментом, намагається офіційно закріпити наміри Молдови стати кандидатом до ЄС
Про це він розповів в етері Еспресо.
Аналітик з Молдови зазначив: "Заява про вивід російських військ з території Придністров'я є вже традиційною. Впродовж тридцяти років всі офіційні представники Республіки Молдова з різним ступенем інтенсивності вимовляли цю фразу у Кишиневі, особливо після обіцянки Росії у 1999 року на Стамбульському саміті вивести звідти свої війська та евакуювати збройні склади у Ковбасній, які там ще залишаються за часів Радянського Союзу".
Віктор Чобану бачить заяву Майї Санду, яка прозвучала з трибуни Євросоюзу, як продовження теми щодо подання заявки України, а потім вже Молдови та Грузії, про надання статусу країни-кандидата до ЕС.
"Зрозуміло, що у першу чергу цей статус отримає Україна, навіть, ніяких питань не виникає. А ось Республіка Молдова намагається у цій достатньо складній ситуації, скористатися історичною можливістю, але не факт, що Молдова скоро отримає такий статус" - зауважив політичний експерт.
Аналітик нагадав, що вектором перемоги на президентських та парламентських виборах у Молдові, який тоді оголосила Майя Санду та її партія "Дія та солідарність", був остаточний та безповоротний рух у бік Європейського Союзу. Зараз Санду і намагається закріпити цей статус, саме з цим пов'язана ця заява про вивід військ.
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