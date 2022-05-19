Заява Санду про виведення військ РФ із Придністров'я - це намагання закріпити статус Молдови щодо руху в ЄС, - політичний аналітик Чобану

Про це він розповів в етері Еспресо.



Аналітик з Молдови зазначив: "Заява про вивід російських військ з території Придністров'я є вже традиційною. Впродовж тридцяти років всі офіційні представники Республіки Молдова з різним ступенем інтенсивності вимовляли цю фразу у Кишиневі, особливо після обіцянки Росії у 1999 року на Стамбульському саміті вивести звідти свої війська та евакуювати збройні склади у Ковбасній, які там ще залишаються за часів Радянського Союзу".



Віктор Чобану бачить заяву Майї Санду, яка прозвучала з трибуни Євросоюзу, як продовження теми щодо подання заявки України, а потім вже Молдови та Грузії, про надання статусу країни-кандидата до ЕС.



"Зрозуміло, що у першу чергу цей статус отримає Україна, навіть, ніяких питань не виникає. А ось Республіка Молдова намагається у цій достатньо складній ситуації, скористатися історичною можливістю, але не факт, що Молдова скоро отримає такий статус" - зауважив політичний експерт.



Аналітик нагадав, що вектором перемоги на президентських та парламентських виборах у Молдові, який тоді оголосила Майя Санду та її партія "Дія та солідарність", був остаточний та безповоротний рух у бік Європейського Союзу. Зараз Санду і намагається закріпити цей статус, саме з цим пов'язана ця заява про вивід військ.

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