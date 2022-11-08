Зберемо кошти на “очі” для військових на Сході
Ведуча телеканалу Еспресо Уляна Панасюк звернулася до українців із закликом долучитися до збору коштів на придбання монокуляра для українських захисників, які виконують бойові завдання у напрямку Вугледара на Донеччині
“Там зараз чергова точка напруження”, - каже директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, автор воєнних підсумків на Еспресо Сергій Згурець. Зараз окупанти перекидають туди підкріплення. Мають величезні втрати, але й далі пруть, як таргани.
До журналістки звернулася дружина військового, котрий воює на цьому напрямку. Йому необхідний тепловізор Hikmicro Lynx Pro LH25. Каже: купити й відправити на передову треба упродовж 10-ти днів. Часу обмаль. Волонтери вже знайшли, де купити прилад. Ціна монокуляру - близько 2 тисяч доларів, тобто приблизно 75 тисяч гривень. Тепловізор дуже компактний і допоможе побачити росіян на відстані у понад кілометр, а їхню техніку - на відстані в майже 3 км!
Ведуча Еспресо разом з колегами закликають глядачів та читачів Еспресо долучитись до збору коштів і допомогти якомога швидше зібрати необхідні гроші, щоб українські військові мали “очі” на передовій.
Долучитися до збору коштів можна в будь-який зручний для вас спосіб:
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
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