Зберемо кошти на “очі” для військових на Сході

“Там зараз чергова точка напруження”, - каже директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, автор воєнних підсумків на Еспресо Сергій Згурець. Зараз окупанти перекидають туди підкріплення. Мають величезні втрати, але й далі пруть, як таргани.

До журналістки звернулася дружина військового, котрий воює на цьому напрямку. Йому необхідний тепловізор Hikmicro Lynx Pro LH25. Каже: купити й відправити на передову треба упродовж 10-ти днів. Часу обмаль. Волонтери вже знайшли, де купити прилад. Ціна монокуляру - близько 2 тисяч доларів, тобто приблизно 75 тисяч гривень. Тепловізор дуже компактний і допоможе побачити росіян на відстані у понад кілометр, а їхню техніку - на відстані в майже 3 км!

Ведуча Еспресо разом з колегами закликають глядачів та читачів Еспресо долучитись до збору коштів і допомогти якомога швидше зібрати необхідні гроші, щоб українські військові мали “очі” на передовій.

Долучитися до збору коштів можна в будь-який зручний для вас спосіб:

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