Збережене Різдво: прем‘єра нового музичного фільму "Колядки на Кудрявці"
24 грудня на медіасервісі MEGOGO прем‘єра музичного фільму "Колядки на Кудрявці", який репрезентує українські традиції на сучасний лад
У проєкті звучать автентичні колядки з усієї України, які існують лише в народній творчості та передавалися усно із покоління в покоління. Це перше їхнє звучання у цифровому форматі в сучасній музичній обробці на широкий загал.
Знімання фільму проходило на київському Кудрявці. Століття тому саме тут шанували українське Різдво. Але протягом десятиліть окупації Радянським Союзом всі українські традиції зникали з міст, а продовжували існувати лише у віддалених районах та селах. Тому саме простір Кудрявця повертає українцям забуті колядки у новому звучанні.
"Наша культура важлива, особливо під час чергової спроби знищення української нації все тими ж загарбниками. І справжня українська культура сьогодні переосмислюється візуально і музично. Культура розвивається тільки тоді, коли постійно переосмислюється в актуальних формах і актуальних сенсах", – зазначила СЕО Кудрявки Ольга Пилипенко.
Над проєктом працювала команда музичного каналу MEGOGO LIVE, саундпродюсер Ярослав Маяк (Тонка) та фольклорний гурт "ЩукаРиба". У співпраці їм вдалося зберегти автентичне звучання колядок, але з новим аранжуванням.
"MEGOGO LIVE традиційно готує проєкт до новорічних свят. Цього року у команди було багато внутрішніх запитань щодо того, що саме може бути на часі для українців. Ми знайшли ідею і мріяли відійти від класичного "Щедрика", щоб відкрити глядачам нові традиційні пісні", – розказує Лірон Добровольська, режисерка каналу MEGOGO LIVE.
"Мені дали максимальну свободу в створенні музики і я намагався зробити так, щоб всі 8 колядок звучали цікаво, цілісно, але водночас щоб в кожній був відчутний стилістичний напрямок соліста. Я думаю, що цей проєкт був своєрідним викликом для всіх нас, тому що ніхто такого раніше не робив, але тим це було і цікаво — йти неповторною стежкою", – коментує Ярослав Маяк.
Зйомки проходили під час блекаутів у Києві. Долаючи всі складнощі на майданчику зібралися українські виконавці — JAMALA, DANTES, WELLBOY, Tонка, TERY, ЮЮ, Lely45 та "ЩукаРиба".Для людей з порушенням слуху соціальна ініціатива "Дивись як чутно" підготувала переклад жестовою мовою.
Дивіться "Колядки на Кудрявці" 24 грудня на каналі MEGOGO LIVE та MEGOGO о 19:00. Також з 30-го грудня слухайте аудіоверсію на всіх майданчиках для прослуховування подкастів та музики.
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