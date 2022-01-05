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Збільшення трафіку в 5 разів, збереження позицій друку. Підсумки 2021 року для журналу "Фокус"

5 січня, 2022 середа
09:45
Суспільство

2021-й став роком проривів та рекордів для "Фокусу". У 2021 році трафік сайту focus.ua зріс у 5 разів і до листопада-грудня сайт зайняв міцні позиції в топ-15 ресурсів України як за даними аналітичної системи GemiusAudience, так і за оцінкою Similarweb

За 2021 рік на сторінках видання та онлайн-ресурсі було опубліковано тисячі ексклюзивних матеріалів: новин, коментарів, аналітичних статей, авторських колонок, інтерв'ю та інших текстів. Загальна кількість матеріалів, опублікованих на сайті за 2021 рік, перевищила 30 тисяч.

Відмінною рисою "Фокусу" традиційно залишаються редакційні рейтинги: редакція щороку публікує добірки "100 найбагатших українців", "100 найвпливовіших українців", "100 найвпливовіших жінок України", рейтинги найкращих топ-менеджерів, роботодавців, шкіл та багато іншого. 2021 року на сайті було проведено низку "народних" рейтингів — масове онлайн-голосування за найвпливовіших українців та українок, а також за "Топ-50 блогерів України". А в серпні напередодні Дня незалежності на сайті пройшло голосування за "100 сучасників, які змінили Україну".

У грудні 2021 року середньодобова кількість відвідувань сайту досягла 540 тис., це на 415% більше, ніж за даний аналітичний період минулого року.

Також, зросли показники цитування сайту. Кількість унікальних доменів-донорів, які залишили посилання на матеріали focus.ua, збільшилася з 9 тис. у грудні 2020 року до 58 тис. у грудні 2021 року, тобто в 6,4 рази, а загальна кількість сторінок, що посилаються, — з 465 тис. до 630 тис.

У 2021 році бренд "Фокус" відзначив своє 15-річчя: перший випуск журналу вийшов з друку у вересні 2006 року. З того моменту світ побачили понад 700 випусків тижневика.

За даними дослідницької компанії TNS "MMI Україна 2020/3 + 2020/4", аудиторія одного номера журналу "Фокус" становить близько 87,3 тис. осіб, завдяки чому він займає другий рядок рейтингу тижневиків ділової преси. Станом на кінець 2021 року охоплення журналу зберігає ті самі показники.

Як повідомлялося раніше, з січня 2022 року журнал "Фокус" офіційно змінює мову друку, вже перший номер 2022 вийде українською. Відповідно до закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" видання перейде на державну мовою, при цьому сайт focus.ua продовжить мати дві мовні версії – українську та російську.


 
ЗМІ
фокус
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