Збираємо кошти на авто для захисників

Одному з підрозділів ЗСУ для виконання військових завдань потрібен автомобіль типу пікап. Для купівлі та спеціальної підготовки автомобіля триває збір за наступними реквізитами:



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Моно банк 5375 4115 0590 8868

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Єрмолович Катерина Вікторівна



Просимо долучатися всіх небайдужих. Після збору коштів Еспресо розповість про результат проєкту. Кожна гривня, переказана на рахунок, наближає українську перемогу!