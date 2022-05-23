Збираємо кошти на авто для захисників
Триває збір коштів на придбання та підготовку спеціального авто для підрозділу Збройних сил України. Кожен читач та глядач Еспресо може долучитися до цього проекту
Одному з підрозділів ЗСУ для виконання військових завдань потрібен автомобіль типу пікап. Для купівлі та спеціальної підготовки автомобіля триває збір за наступними реквізитами:
ПриватБанк 5168 7450 3194 1864
Моно банк 5375 4115 0590 8868
PayPal: [email protected]
Єрмолович Катерина Вікторівна
Просимо долучатися всіх небайдужих. Після збору коштів Еспресо розповість про результат проєкту. Кожна гривня, переказана на рахунок, наближає українську перемогу!
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.54
Купівля 33.54Продаж 35.41
-
EUR
Купівля 35.01Продаж 37.31
- Актуальне
- Важливе