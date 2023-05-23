Збирав інформацію про військові та стратегічні об’єкти: у Черкасах затримано агента воєнної розвідки РФ
У Черкасах Служба безпеки України затримала агента головного управління генерального штабу ЗС РФ, який збирав інформацію про військові та стратегічні об’єкти
Про це повідомили 23 травня у telegram-каналі СБУ.
Зазначається, що він збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України.
"Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з "пропозицією" негласної співпраці", - йдеться у дописі.
Також повідомляється, що за вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець. На території регіону він збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.
Фото: telegram-канал СБУ"Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб. Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото. Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону", - зазначає СБУ.
Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного "звіту" до російської воєнної розвідки.
Фото: telegram-канал СБУПід час затримання у фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожого розвідзавдання. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
- 23 травня стало відомо, що Служба безпеки викрила на шпигунстві співробітника прикордонного управління ФСБ РФ. Він намагався створити агентурну мережу для отримання розвідувальної інформації про Сили оборони України.
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