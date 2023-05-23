У Черкасах затримано агента воєнної розвідки РФ

Про це повідомили 23 травня у telegram-каналі СБУ.

Зазначається, що він збирав розвіддані про місця базування і переміщення українських військових та систем протиповітряної оборони на території України.

"Зловмисником виявився мешканець тимчасово окупованої частини Херсонщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на нього вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з "пропозицією" негласної співпраці", - йдеться у дописі.

Також повідомляється, що за вказівкою представника ГРУ агент прибув до Черкащини для проведення розвідувально-підривної діяльності як переселенець. На території регіону він збирав інформацію про місця розташування Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Фото: telegram-канал СБУ

"Особливо його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, а також заводів, мостів і дамб. Отримані відомості російський агент передавав окупантам у вигляді електронних геолокацій з підтверджуючими фото. Розвіддані потрібні були загарбникам для коригування повторних повітряних ударів по території регіону", - зазначає СБУ.

Контррозвідники СБУ затримали зрадника в обласному центрі під час фотофіксації українського об’єкта критичної інфраструктури і передачі відповідного "звіту" до російської воєнної розвідки.

Фото: telegram-канал СБУ

23 травня стало відомо, що Служба безпеки викрила на шпигунстві співробітника прикордонного управління ФСБ РФ. Він намагався створити агентурну мережу для отримання розвідувальної інформації про Сили оборони України.

Під час затримання у фігуранта виявлено мобільний телефон, який він використовував для виконання ворожого розвідзавдання. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).