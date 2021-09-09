Збитки на 43 млн: НАБУ оголосило підозру гендиректору Павлоградського хімзаводу

Про це повідомляє прес-служба САП.

"Гендиректор хімзаводу спільно з комерційним директором та очільником ще двох приватних підприємств організували схему реалізації продукції, виробленої держпідприємством, через підконтрольні компанії-посередниці. Проте фактичне постачання продукції - вибухових речовин - здійснювалось безпосередньо від заводу до підприємств гірничо-видобувної промисловості, тобто без залучення компаній-посередників", - йдеться у повідомленні.

У разі, якщо товариства звертались напряму до заводу з метою укладання договорів на постачання товарів, службові особи державного підприємства відмовляли та пропонували звертатись через фірми-посередниці. Ціни у компаній-посередників були завищені на 30% порівняно з цінами закупівлі заводу.

Такі зловживання завдали Павлоградському хімічному заводу збитків на суму понад 43,3 млн грн.

У серпні 2021 року було повідомлено про підозру комерційному директору держпідприємства та директору компаній-посередниць.

9 вересня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, й генеральному директору заводу.

Досудове розслідування триває.

