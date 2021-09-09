Збитки на 43 млн: НАБУ оголосило підозру гендиректору Павлоградського хімзаводу
Генеральному директору державного Павлоградського хімічного заводу оголосили підозру через зловживання службовим становищем
Про це повідомляє прес-служба САП.
"Гендиректор хімзаводу спільно з комерційним директором та очільником ще двох приватних підприємств організували схему реалізації продукції, виробленої держпідприємством, через підконтрольні компанії-посередниці. Проте фактичне постачання продукції - вибухових речовин - здійснювалось безпосередньо від заводу до підприємств гірничо-видобувної промисловості, тобто без залучення компаній-посередників", - йдеться у повідомленні.
У разі, якщо товариства звертались напряму до заводу з метою укладання договорів на постачання товарів, службові особи державного підприємства відмовляли та пропонували звертатись через фірми-посередниці. Ціни у компаній-посередників були завищені на 30% порівняно з цінами закупівлі заводу.
Такі зловживання завдали Павлоградському хімічному заводу збитків на суму понад 43,3 млн грн.
У серпні 2021 року було повідомлено про підозру комерційному директору держпідприємства та директору компаній-посередниць.
9 вересня 2021 року повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України, й генеральному директору заводу.
Досудове розслідування триває.
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