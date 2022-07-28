Збитки українського телеком-ринку становлять $2,6 млрд, - Світовий банк

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації з посиланням на оцінку, здійснену командою Світового банку у співпраці з Мінцифрою, НКЕК та Київською школою економіки.

Відомо, що до 24 лютого Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом.

Після російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку.

За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно $1,79 млрд - щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру, $0,71 млрд - закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва, $0,1 млрд - сума збитків компаній через недоотриману абонплату.

При підрахунках, також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.

26 липня очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що термінали Starlink допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. "Війна – час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX", - додав Михайло Федоров.

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