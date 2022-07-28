Збитки українського телеком-ринку становлять $2,6 млрд, - Світовий банк
Світовий банк оцінив збитки українського телеком-ринку у $2,6 млрд, до повномасштабної війни Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації з посиланням на оцінку, здійснену командою Світового банку у співпраці з Мінцифрою, НКЕК та Київською школою економіки.
Відомо, що до 24 лютого Україна мала найбільше у Європі покриття швидкісним інтернетом.
Після російського вторгнення зруйновано цифрову інфраструктуру, сотні кілометрів кабелю та десятки тисяч одиниць обладнання. Загалом чверть усіх інтернет-мереж країни зазнали руйнувань, а це понад 1,7 млн ліній фіксованого зв’язку.
За оцінкою Світового банку, щоб відновити телеком-сферу України, необхідно $1,79 млрд - щоб розчистити територію від уламків ракет та наслідків вторгнення і відбудувати зруйновану й пошкоджену інфраструктуру, $0,71 млрд - закупити вежі, кабелі, волокно та обладнання для будівництва, $0,1 млрд - сума збитків компаній через недоотриману абонплату.
При підрахунках, також враховувалася інформація від центральних органів виконавчої влади та військово-цивільних адміністрацій.
- 26 липня очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що термінали Starlink допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах. "Війна – час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX", - додав Михайло Федоров.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.06
Купівля 39.06Продаж 40.04
-
EUR
Купівля 39.3Продаж 40.56
- Актуальне
- Важливе