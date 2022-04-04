Збитки, завдані українській інфраструктурі, за тиждень війни зросли на $5 млрд - Київська школа економіки
Станом на 1 квітня українська інфраструктура отримала збитки від війни на $68,2 млрд, за тиждень вони зросли на $5 млрд
Про це з посиланням на дані аналітичного підрозділу Київської школи економіки (КШЕ) KSE Institute пише "Інтерфакс-Україна".
"Станом на 1 квітня загальна сума збитків вже сягнула понад $68,2 млрд або майже 2 трлн грн", – повідомили аналітики KSE Institute, посилаючись на аналіз даних у межах проєкту "Росія заплатить".
За минулий тиждень оцінка збитків зросла на $5 млрд.
З початку війни в Україні пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 533 навчальних заклади, 300 дитячих садків, 196 медичних закладів, 129 заводів та підприємств.
KSE Institute оцінює загальний обсяг пошкодженої/зруйнованої житлової нерухомості у майже 26 млн кв. м.
Також внаслідок бойових дій постраждали щонайменше 54 адмінбудівель, 266 мостів та мостових переходів, 10 військових аеродромів, 8 аеропортів, 2 порти, 64 релігійних споруди та 51 культурний об’єкт.
Повідомити інформацію про збитки, завдані внаслідок війни проти України, можна на порталі тут.
Інформація буде використана українським урядом як докази у міжнародних судах.
Нагадаємо, в Україні через війну зруйновано чи пошкоджено близько 6,8 тис. житлових будинків.
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