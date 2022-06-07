Збройні сили Білорусі готують до переходу з мирного на воєнний час
У збройних силах Білорусії розпочалися заняття з бойової готовності та переходу з мирного на воєнний час
Про це повідомляє БелТА.
У міноборони Білорусі заявили, що планують підготувати військо до переходу з мирного на воєнний час.
"Заняття з бойової готовності проводяться після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки. Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів з переведення з мирного на воєнний час", - заявили у міноборони Білорусі.
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