Про це повідомляє БелТА.

У міноборони Білорусі заявили, що планують підготувати військо до переходу з мирного на воєнний час.

"Заняття з бойової готовності проводяться після чергового призову на військову службу та освоєння новим поповненням програми початкової військової підготовки. Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців, підрозділами, військовими частинами, з'єднаннями, органами військового управління з організованого виконання заходів з переведення з мирного на воєнний час", - заявили у міноборони Білорусі.

7 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь планує збільшити чисельність армії до 80 тис.

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