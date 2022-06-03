У США відклали публікацію оновленої доктрини, аби врахувати український досвід

Про це повідомив командир Центру тренування та доктрини армії США Пол Функ.

"Конфлікт - це можливість для армії подивитися на свою доктрину, не ризикуючи американськими солдатами", - сказав він.

Зазначається, що група американських військових прибула в Європу, аби поспілкуватися там з українськими колегами, американськими інструкторами та біженцями.

"Вони намагаються зібратися у всьому. Але вони намагаються зробити це через призму «чи будемо ми готові до майбутнього», чи не так? Тому ми не хочемо виносити уроки з минулого, ми хочемо бути готовими до уроків майбутнього", - додав Функ.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Штати вирішили надати Україні нове озброєння не лише для захисту від російської агресії, але й для посилення позицій під час перемовин.

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