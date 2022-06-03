У США відклали публікацію оновленої доктрини, аби врахувати український досвід
У Сполучених Штатах Америки відкладають випуск своєї доктрини багатодоменних операцій на кілька місяців, щоб уточнювати її уроки війни в Україні
Про це повідомив командир Центру тренування та доктрини армії США Пол Функ.
"Конфлікт - це можливість для армії подивитися на свою доктрину, не ризикуючи американськими солдатами", - сказав він.
Зазначається, що група американських військових прибула в Європу, аби поспілкуватися там з українськими колегами, американськими інструкторами та біженцями.
"Вони намагаються зібратися у всьому. Але вони намагаються зробити це через призму «чи будемо ми готові до майбутнього», чи не так? Тому ми не хочемо виносити уроки з минулого, ми хочемо бути готовими до уроків майбутнього", - додав Функ.
- Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Штати вирішили надати Україні нове озброєння не лише для захисту від російської агресії, але й для посилення позицій під час перемовин.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.2
Купівля 34.2Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.73
- Актуальне
- Важливе