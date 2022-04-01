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Збройні сили визволили 11 населених пунктів на Херсонщині, - Угруповання військ "Південь"

1 квітня, 2022 п'ятниця
00:11
війна з Росією угрупування "Південь"

31 березня ЗСУ визволили 11 населених пунктів на півдні нашої держави.

Про це у фейсбуці повідомляє Угруповання військ "Південь".

"Визволено 11-ть населених пунктів, які повністю перебувають під контролем Збройних Сил України. Зусиллями наших захисників 60-тої окремої піхотної бригади, що перебуває в угруповання військ "Південь" було визволено такі населені пункти на Херсонщині: Нововоронцовка, Мала Шестерня, Новогригорівка, Тополине, Князівка, Краснівка, Свободне, Кам’янка, Пригір’я, Кочубєївка, Орлове", - йдеться у повідомленні.

Завдяки військовим місцеве населення на сьогоднішній день може отримувати гуманітарну допомогу (медикаменти, продукти харчування). В свою чергу жителі визволених територій підтримують та підбадьорюють своїх захисників.

"Проводячи операції із визволення даних населених пунктів підрозділ оновився "трофейною" технікою. На їх рахунку перебувають танки Т-64 ( з повним боєкомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базі МТЛБу", - додають у штабі угрупування.

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ЗСУ
Херсонська область
трофеї
визволення
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