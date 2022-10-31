Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ у facebook.

Вранці 31 жовтня Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл об'єктів критичної інфраструктури України. Із понад пів сотні випущених російських ракет ЗСУ збили 44.

"Здавалося, що наша лють уже не буде сильнішою. Але з кожною ракетою вона все більша. Відплатимо за кожен удар! Тримаймося! Разом переможемо! Слава Україні!" - йдеться у повідомленні.

31 жовтня РФ вдарила по об’єктах критичної інфраструктури Києва: частина міста знеструмлена.

Росіяни вдарили і по Харкову: пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Також окупанти атакували об'єкт критичної інфраструктури на Черкащині, Запоріжжя, Буковини.

Сили протиповітряної оборони збили російські ракети над Львівською областю. Проте на Вінниччині та Хмельниччині збиті силами ППО ракети окупантів упали на цивільні об'єкти.

Після ранкового ракетного обстрілу 31 жовтня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав світ негайно передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

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