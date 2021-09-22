Здійснена спроба ліквідації одного з трьох найвпливовіших людей в державі, - Бутусов про замах на Шефіра
Перший помічник Зеленського Сергій Шефір веде усі фінансові справи структур "95 кварталу" і виконує особисті доручення президента, вважає Бутусов
Про це журналіст Юрій Бутусов написав у Facebook.
“Шефір - довірена особа президента Зеленського. Саме він веде усі особисті фінансові справи структур "95 кварталу" і виконує особисті доручення президента. Його фактичний рівень впливу, так само як і вплив Єрмака, набагато вище, ніж статус. Саме Шефір особисто контактує з усіма олігархами, має право розставляти свої кадри на багато постів, наприклад, в енергетиці, державній фіскальній службі. Він особисто гарант виконання багатьох таємних угод і між офісом президента і різними фінансово-політичними групами”, - пише Бутусов.
За його даними, Шефір єдиний крім Єрмака, хто має необмежений доступ до президента і може доносити йому будь-яку інформацію.
“Усі важливі політичні, кадрові рішення і голосування вирішуються трійкою - Зеленський, Єрмак, Шефір, і вплив Шефира в цьому тріумвіраті на сотні процесів в державі дуже великий. Без перебільшення, здійснена спроба ліквідації одного з трьох найвпливовіших людей в державі. І це справжній виклик Зеленскому і всім силовим структурам”, - додав журналіст.
На думку Бутусова, основними версіями замаху будуть стосунки Шефіра з олігархами і корпоративні конфлікти, в яких він бере участь.
“Втім, виключити російський слід не можна, російська агентура в офісі президента має сильні позиції, і конфліктів в офісі президента відбувається немало, Шефір там також багатьом заважає. Ручне управління і монополізація влади в Україні робить можливою найрізноманітніші версії і розклади”, - написав Бутусов.
- 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
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