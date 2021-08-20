#ЗдороваУкраїна30: Зеленський долучився до спортивного челенджу у вишиванках
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у челенджі #здороваУкраїна30
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Я, Володимир Зеленський, президент України, приймаю челендж #здороваУкраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що треба:
1. Одягнути вишиванку;
2. Виконати свою улюблену фізичну вправу 30 разів;
3. Позначити людину, якій передаєш челендж.
"Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету", - додав президент.
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