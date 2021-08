ЗдороваУкраїна30: Зеленський долучився до спортивного челенджу у вишиванках

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я, Володимир Зеленський, президент України, приймаю челендж #здороваУкраїна30 та передаю його НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що треба:

1. Одягнути вишиванку;

2. Виконати свою улюблену фізичну вправу 30 разів;

3. Позначити людину, якій передаєш челендж.

"Тож, Сергій Назарович Бубка, приймайте естафету", - додав президент.

