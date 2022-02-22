Стимули для виробництва, зменшення податків і перевірок бізнесу, зниження ПДВ на паливо: Зеленський оголосив програму економічного патріотизму
Президент України Володимир Зеленський оголосив запуск нової програми для стимулювання української економіки - програму економічного патріотизму
Про це він сказав у своєму зверненні, передає Еспресо.TV.
"Поки воїни захищають нас, ми повинні вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування нашої потужної армії. Патріот - це той, хто б'ється з ворогом за свою землю, і той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму", - заявив президент.
Зеленський зазначив, що ця програма передбачає:
- додаткові стимули для локалізації нашого виробництва;
- цільові програми окремих галузей;
- зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок, що є стимулами для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему, зниження ПДВ на бензин та дизель, що своєю чергою зменшить ціни на заправках.
"Наша мета - здобуття економічної незалежності, особливо у енергетиці", - наголосив президент.
Зеленський додав, що бізнес в Україні повинен захищати українську економіку, фінанси, створювати робочі місця та підіймати і зміцнювати країну.
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