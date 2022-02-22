Стимули для виробництва, зменшення податків і перевірок бізнесу, зниження ПДВ на паливо: Зеленський оголосив програму економічного патріотизму

Про це він сказав у своєму зверненні, передає Еспресо.TV.



"Поки воїни захищають нас, ми повинні вкладати гроші в економіку України, заробляти для фінансування нашої потужної армії. Патріот - це той, хто б'ється з ворогом за свою землю, і той, хто вкладається в неї грошима і створює на ній робочі місця. Тому ми запускаємо програму економічного патріотизму", - заявив президент.



Зеленський зазначив, що ця програма передбачає:

додаткові стимули для локалізації нашого виробництва;

цільові програми окремих галузей;

зменшення податкового навантаження на бізнес та обмеження перевірок, що є стимулами для залучення коштів населення у бізнес та банківську систему, зниження ПДВ на бензин та дизель, що своєю чергою зменшить ціни на заправках.

"Наша мета - здобуття економічної незалежності, особливо у енергетиці", - наголосив президент.Зеленський додав, що бізнес в Україні повинен захищати українську економіку, фінанси, створювати робочі місця та підіймати і зміцнювати країну.