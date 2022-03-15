Зелені коридори на Сумщині: звідки вивозитимуть людей

Про це повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький в Telegram

"Зелені коридори з міст: Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин погоджено на сьогодні, вівторок, 15 березня 2022 року", – написав Живицький.



Зелені коридори діятимуть з 09.00 до 21.00, уточнив він.

14 березня коридори з вивезення людей на території області не діяли.







Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, було погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів України, які знищують російські окупанти.