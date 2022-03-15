Зелені коридори на Сумщині: звідки вивозитимуть людей
На 15 березня зелені коридори на Сумщині будуть діяти з міст Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець та Лебедин
Про це повідомив голова ОВА Сумщини Дмитро Живицький в Telegram
"Зелені коридори з міст: Суми, Конотоп, Шостка, Тростянець, Лебедин погоджено на сьогодні, вівторок, 15 березня 2022 року", – написав Живицький.
Зелені коридори діятимуть з 09.00 до 21.00, уточнив він.
Нагадаємо, у понеділок, 14 березня, було погоджено 10 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів України, які знищують російські окупанти.
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