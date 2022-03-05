Зеленський: "Армія РФ не вийшла на заплановані рубежі, ЗСУ тримають усі ключові напрями оборони"

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у відеозверненні.

Він наголосив, що українські солдати завдають окупантам великих втрат.

"Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тисяч убитих російських військових... Це хлопці 18-20 років, зовсім молоді, майже діти, солдати, яким навіть не змогли пояснити, за що вони ідуть і чому вони на чужій землі. Росія точно могла б дати своїм людям щось інше, окрім смерті", – заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Збройні сили України тримають усі ключові напрямки оборони, контратакують окупантів під Харковом, захищаючи місто. Військові також обороняють Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину та Донбас.

Нагадаємо, Зеленський також висловив сподівання, що незабаром влада зможе звернутися до українців, яким довелося виїхати за межі країни, із закликом повернутися додому.

Крім цього, він заявив, що в України більше немає кордонів з Польщею, оскільки влада цієї країни допомагає в евакуації і надає притулок українським жінкам і дітям.