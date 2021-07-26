Зеленський дав команду переслідувати Жеваго з метою забрати телеканал Еспресо, - Княжицький
Народний депутат від фракції "Європейської Солідарності" Микола Княжицький заявив, що президент Володимир Зеленський дав команду переслідувати Костянтина Жеваго з метою - забрати телеканал Еспресо
Про це він написав у Facebook.
"Як мені передають проінформовані джерела, Володимир Зеленський дав команду переслідувати Костянтина Жеваго за сфальсифікованою справою з єдиною метою - забрати телеканал Еспресо", - написав Княжицький.
Він додав, що з цією метою ДБР поширює інформацію про те, що Жеваго у міжнародному розшуку.
"Хоча на сайті Інтерполу про нього ні слова, і от шановний колись урядовий Укрінформ поширює інформацію про запобіжний захід для Жеваго річної давнини. Володимир Зеленський забув, як закінчують диктатори, які обмежували свободу слова?", - написав Княжицький.
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