Зеленський дав команду переслідувати Жеваго з метою забрати телеканал Еспресо, - Княжицький

Про це він написав у Facebook.



"Як мені передають проінформовані джерела, Володимир Зеленський дав команду переслідувати Костянтина Жеваго за сфальсифікованою справою з єдиною метою - забрати телеканал Еспресо", - написав Княжицький.



Він додав, що з цією метою ДБР поширює інформацію про те, що Жеваго у міжнародному розшуку.



"Хоча на сайті Інтерполу про нього ні слова, і от шановний колись урядовий Укрінформ поширює інформацію про запобіжний захід для Жеваго річної давнини. Володимир Зеленський забув, як закінчують диктатори, які обмежували свободу слова?", - написав Княжицький.



Нагадаємо, Харківська правозахисна група оприлюднила висновок щодо політичних мотивів переслідування та порушень прав людини у провадженні проти Костянтина Жеваго.