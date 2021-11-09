Зеленський має найбільший антирейтинг серед політиків, більшість не хоче його другого терміну, - "Социс"

За даними SOCIS, за Зеленського за жодних обставин не проголосують 29,3%. На другому місці - Петро Порошенко з 28,8%, на третьому місці антирейтингу - Юрій Бойко з 25,3%.



Раніше в опитуванні Центру Разумкова антирейтинг Володимира Зеленського склав 31,9%.



56,6% проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін. Лише 25,8% підтримують таке рішення. 8,9% вважають, що до наступних виборів ще багато часу, стільки ж (8,8%) відмовились від відповіді.



На виборах президента за Володимира Зеленського готові голосувати 18,6% від усіх опитаних. За Петра Порошенка – 12,6%.



Порівняно з вереснем 2021 року рейтинг Володимира Зеленського знизився на майже на 7%, констатують соціологи.



Суттєво відстають від лідерів Юрій Бойко (8,2%), Юлія Тимошенко (7,8%), Дмитро Разумков (4,5%), Євгеній Мураєв (4,0%). Інші кандидати мають значно меншу підтримку.



У другому турі розрив між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком порівняно з виборами у 2019 році скоротився з 49% до 8%. Якби вибори відбулися найближчої неділі, за Зеленського готові проголосувати 53,9% тих, хто визначився і піде голосувати. За Петра Порошенка 46,1%.



21 квітня 2019 року у другому турі виборів Президента Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, Петро Порошенко 24,45% голосів виборців.



Більша частина опитаних – 44,4% вважає популізмом, щоб підвищити свій рейтинг серед людей, так звану деолігархізацію, оголошену Зеленським. 14,2% вважають, що це намагання Зеленського та його оточення переділити власність і самим стати олігархами. 13,5% вірять, що це щире прагнення до справедливості. 10,8% вважають, що це крок до успішної України. 9,4% застерігають, що це спроба взяти під свій контроль телеканали, які належать олігархам.



Лише 18,8% опитаних вважають, що нинішня влада краща за попередню. 42,9% вважають, що вона нічим не відрізняється. 32,4% опитаних вважають, що нинішня влада гірша ніж попередня.



Терміни проведення дослідження: 29 жовтня – 4 листопада 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,4%.