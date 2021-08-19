Зеленський нагородив 22 військових ЗСУ: сімох посмертно

Про це йдеться в указі президента.



Зеленський нагородив посмертно орденом Богдана Хмельницького III ступеня майора Богдана Бродовського та капітана медслужби Юрія Письменного.



Молодший лейтетант Олександр Алмазов отримав медаль "За військову службу Україні".



Зеленський нагородив орденом “За мужність” III ступеня:

старшого солдата - Олега Андрієнка (посмертно);

старшого прапорщика - Альберта Головіна;

добровольця - Сергія Дятлова (посмертно);

старшого солдата - Вячеслава Мінікіна (посмертно);

старшого солдата - Давіда Шартаву (посмертно).

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Ще чотирнадцять осіб отримали медаль "Захиснику Вітчизни": лейтенант Іван Зубенко, солдат Данило Іскендеров, майор Микола Кравець, молодший сержант Ігор Мельничук, молодша сержантка Василина Монич, старший лейтенант Сергій Плахотник, солдат Віталій Поліган, солдат Юрій Разінков, капітан Ростислав Регінський, старший солдат Дмитро Товчигречко (посмертно), молодший сержант Євген Федорченко, солдат Іван Худик, молодший сержант Євгеній Хуторний, солдат Артур Шапаренко.