Зеленський нагородив 22 військових ЗСУ: сімох посмертно
Президент Володимир Зеленський відзначив 22 військовослужбовців Збройних сил державними нагородами за особисту мужність і самовіддані дії під час виконання військового обов'язку
Про це йдеться в указі президента.
Зеленський нагородив посмертно орденом Богдана Хмельницького III ступеня майора Богдана Бродовського та капітана медслужби Юрія Письменного.
Молодший лейтетант Олександр Алмазов отримав медаль "За військову службу Україні".
Зеленський нагородив орденом “За мужність” III ступеня:
- старшого солдата - Олега Андрієнка (посмертно);
- старшого прапорщика - Альберта Головіна;
- добровольця - Сергія Дятлова (посмертно);
- старшого солдата - Вячеслава Мінікіна (посмертно);
- старшого солдата - Давіда Шартаву (посмертно).
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