Сплив місяць як президент Володимир Зеленський мав відповісти на публікацію "Схем" та на петицію понад 25 тисяч громадян України про позбавлення громадянства України громадянина Росії судді Верховного Суду Львова.

Зеленський навіть не відповідає людям.

Зеленський позбавив громадянства голову штабу оборони Дніпра Геннадія Корбана, який нічого спільного з Росією не мав, який на відміну від Львова не порушував Закон України.

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Бо Львов для Зеленського свій, надійний, зав’язаний на компроматі, який виконує усі команди Банкової. Тому зв’язки з РФ для президента — це не компромат, а корисні важелі.

Львов для Зеленського свій, його чіпати не можна, ну хай він росіянин, хай порушив закон та приховав це коли давав присягу

А Корбана смикати було не зручно, бо він на росіян не працював, він п’ять місяців працював на Збройні Сили та був одним з ключових організаторів оборони в центральній області. Незручний, нема кримінальних справ, які можна подати до суду, нема чим смикати — тож негідний бути громадянином України під час війни.

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Тому у Корбана забрали паспорт, на петицію про повернення йому громадянства президент фактично не відповів. А Львов для Зеленського свій, його чіпати не можна, ну хай він росіянин, хай порушив закон та приховав це коли давав присягу. З ним все ясно, президент йому довіряє.

А відповідати громадянам не петицію Зеленський не став. Громадяни України йому необхідні рішення Верховного Суду малювати не будуть, для такого потрібен росіянин.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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