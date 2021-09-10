Зеленський не знає, чи є у світу стратегія деокупації Ялти
Президент Володимир Зеленський зазначив, що не знає, чи є у світу стратегія повернення Ялти з російської окупації
Про це Зеленський заявив у Києві на форумі YES, повідомляє РБК-Україна.
Президент наголосив, що сім років форум під назвою "Ялтинська європейська стратегія" проходить у Києві.
"Ялта - ще далеко не Європа, вона окупована. І чи є у світі стратегія, щоб це змінити та відновити повагу до міжнародного права ми не знаємо. Можливо, це хороша тема для наступного форуму", - сказав Зеленський.
Yalta European Strategy – щорічний форум, де обговорюється європейське майбутнє України в глобальному контексті. YES налагоджує зв’язки України з міжнародними партнерами. Форуми YES започатковані з 2004 року. По 2013 рік зустрічі проводилися в Ялті, після окупації Криму їх перенесли до Києва.
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