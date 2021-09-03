Зеленський обговорив з головою Apple проєкт перепису населення в Україні, "Дію" та українізацію Siri
Президент України Володимир Зеленський обговорив з директором Apple Тімом Куком проєкт перепису населення, "Дію", будівництво дата-центру для iCloud та українізацію Siri
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, Зеленський розповів Куку про досягнення України в ІТ-сфері та висловив зацікавленість у подальшому розширенні присутності Apple в Україні, зокрема завдяки командам онлайн-підтримки, модераторів Apple Music та Appstore, а також сервісу обслуговування пристроїв.
Зеленський та його команда також презентували Куку проєкт "Дія City".
Крім того, сторони обговорили проєкт перепису населення, який компанія Apple успішно втілила в США, і можливість співпраці при реалізації аналогічного завдання в Україні.
Президент також обговорив з Куком можливість співпраці в напрямку освіти дітей в галузі програмування для школярів, студентів, ветеранів, працівників сфери охорони здоров'я, а також забезпечення комп'ютерною технікою шкіл та вчителів - на підтримку тих програм, які вже реалізуються в Україні.
Зеленський і Кук обговорили можливість будівництва Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні, за прикладом центру, який було споруджено в Данії. Йшлося також про локалізацію продуктів Apple та українізацію персонального помічника Siri.
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