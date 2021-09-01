Зеленський обговорив з головою Світового банку реформи в Україні

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, Зеленський відзначив вчасну підтримку України Світовим банком в боротьбі з пандемією коронавірусу, що допомогло пройти найважчі етапи кризи.



Сторони також позитивно оцінили успішну взаємодію результатом якої стало отримання рекордних обсягів фінансування від Світового банку.



Президент також ознайомив делегацію Світового банку з реформами, які впроваджують в Україні. Зокрема, було відзначено земельну реформу та розвиток аграрного сектору, який банк готовий максимально підтримувати.



Він також наголосив на важливості участі банку в проєктах з фінансування будівництва та реконструкції автомобільних доріг в Україні та презентував план "зеленої" трансформації країни. Крім того, за словами Зеленського, держава зацікавлена в удосконаленні банківського сектору, трансформації та приватизації державних банків.

Президент також відзначив готовність України брати активну участь у підготовці нової Стратегії партнерства з установами Світового банку на 2022-2026 роки.



Крім того, в межах візиту перший віцепрем'єр-міністр економіки України Олексій Любченко підписав з в.о. президента Експортно-імпортного банку США Джеймсом Барроусом меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає нарощування економічної співпраці, зокрема торгівлі товарами та послугами, шляхом фінансування американського експорту до України коштом федеральних ресурсів.



Документ також передбачає співпрацю за проєктами в інфраструктурній галузі України, сільськогосподарській сфері, енергетиці та цифровій економіці.



Зазначається, що сторони розглядають можливість середньо- та довгострокових гарантій, а також прямих позик з боку Ексімбанку США для фінансування американського експорту в Україну в обсязі $3 млрд або на іншу суму, узгоджену сторонами.

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