Зеленський підписав указ про відзнаку “Національна легенда України”

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.



Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.



Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.



Нагородження відзнакою здійснюється указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.

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