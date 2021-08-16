Зеленський підписав указ про відзнаку “Національна легенда України”
Президент Володимир Зеленський підписав указ “Про відзнаку Президента “Національна легенда України”, яким затвердив положення про відзнаку, її малюнок та зразок бланка диплома до неї
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
Згідно з документом, цієї нагороди удостоюються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства за особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність.
Відзнака виготовляється із золота та має вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.
Нагородження відзнакою здійснюється указом президента щорічно з нагоди Дня Незалежності.
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