Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за незаконний видобуток корисних копалин

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Відповідно до закону, якщо порушення встановлених правил охорони надр створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин місцевого значення у значному розмірі карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.



Якщо вартість незаконно видобутих копалин у 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення, передбачається покарання у вигляді штрафу на суму від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.



Згідно з документом, якщо такі дії вчинені організованою групою або в загальнонебезпечний спосіб, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.



Крім того, в Кодексі України про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, відтепер передбачене накладання штрафу у розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів на громадян і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів - на посадових осіб.



У пресслужбі зазначили, що необхідність ухвалення цього документа полягала у тому, що випадки неконтрольованого видобування корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України. Самовільний видобуток ресурсів, зокрема піску, завдає значної шкоди довкіллю, пришвидшу руйнування доріг навколо та створює небезпечні піщані кар'єри. При цьому передбачена раніше відповідальність за незаконне видобування корисних копалин була недостатньо ефективною. Тому закон, що його підписав Президент, визначає таку діяльність як кримінальне правопорушення та посилює відповідальність за неї.



У пресслужбі додали, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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