Зеленський підписав закон про збільшення видатків на зарплати працівникам судів

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



Згідно з повідомленням, підписаний закон дозволить врегулювати питання оплати праці співробітникам апаратів судів та забезпечити належні умови для роботи судів, що гарантовано Конституцією України.



У пресслужбі зазначили, що на 2021 рік заявлене фінансове забезпечення системи правосуддя складає 38,4% від потреби.



"Визначених бюджетом коштів не вистачає на виплату заробітної плати працівникам апаратів місцевих та апеляційних судів, навіть у межах обов'язкових мінімальних виплат. На необхідності фінансового забезпечення судів також наголошують міжнародні інституції, вказуючи, що суди потребують достатніх ресурсів", - йдеться у повідомленні.



Документ вносить зміни до держбюджету на 2021 рік у частині збільшення видатків Державній судовій адміністрації України за програмою "Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя" на 742 млн грн. Це має дозволити частково вирішити першочергову потребу у збільшенні обсягів видатків на виплату зарплат для працівників апаратів судів.



У пресслужбі додали, що закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

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