Зеленський підписав закон, що звільнює від сплати консульського збору соціально вразливі категорії громадян
Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій" № 1666-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року
Про це повідомляє сайт Офісу Президента.
Зазначається, що документ націлений на звільнення представників найбільш уразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.
"Зокрема, згідно із законом, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій, люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном, а також за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у ньому наголошується, що закон набуває чинності наступного дня після опублікування і вводиться в дію 1 січня 2022 року.
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