Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Зеленський підписав закон, що звільнює від сплати консульського збору соціально вразливі категорії громадян

Зеленський підписав закон, що звільнює від сплати консульського збору соціально вразливі категорії громадян

3 серпня, 2021 вiвторок
16:42
Суспільство Зеленський

Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, які звертаються за вчиненням консульських дій" № 1666-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 15 липня 2021 року

Про це повідомляє сайт Офісу Президента.

Зазначається, що документ націлений на звільнення представників найбільш уразливих верств населення від сплати консульського збору в закордонних дипломатичних установах України.

"Зокрема, згідно із законом, особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до І та ІІ категорій, люди з інвалідністю І та ІІ груп, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, не сплачуватимуть консульський збір за вчинення нотаріальних дій за кордоном, а також за оформлення в закордонних дипломатичних установах України паспорта для виїзду за кордон", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ньому наголошується, що закон набуває чинності наступного дня після опублікування і вводиться в дію 1 січня 2022 року.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
президент
закон
Володимир Зеленський
Читайте також:
2 серпня, 2021 понедiлок
Зеленський є надто слабким президентом, - Ярослав Грицак
В Киеве исчез один из основателей "Белорусского дома в Украине"
3 серпня, 2021 вiвторок
У Києві знайшли повішеним очільника "Білоруського дому в Україні"
Антон Дробович
2 серпня, 2021 понедiлок
Дробович відповів на україномовний твір Путіна "про єдність українців і росіян" статтею "Про історичну єдність в тюрмі народів" татарською мовою
Київ
+26
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.78
    Купівля 26.78
    Продаж 27.01
  • EUR
    Купівля 31.69
    Продаж 32.07
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
3 серпня
18:00
Німецький суд оштрафував 84-річного пенсіонера на €250 тис. за зберігання танку у підвалі
17:58
Ексклюзив
Еспресо. Вибір читачів
Визначено книги-фіналісти в номінації "Література для дітей" 5 сезону книжкової премії "Еспресо. Вибір читачів 2021"
17:50
вакцина
Чи треба робити тест на антитіла до та після щеплення від COVID-19: пояснення МОЗ
17:40
сепар
Штаб ООС: окупанти з початку доби 5 разів порушили режим "тиші"
17:30
Китайська приватна космічна компанія успішно протестувала зліт та посадку ракети-носія
17:20
Інфографіка
Алла Черкасова
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
17:15
навчання ЗСУ
Десантування з літака США і бойові стрільби: до українських навчань Rapid Trident-2021 планують залучити 6 тис. військових із 15 країн
17:10
Тарифи на електроенергію
"Різкого підняття не буде": уряд до 24 серпня має визначити вартість електроенергії для населення
17:10
СБУ
СБУ викрила масштабні схеми фінансування "ЛНР"
17:01
Олександр Хацкевич
Екстренер "Динамо" Хацкевич розповів, чи готовий очолити збірну України
16:57
Японія COVID
У Японії медики закликали запровадити загальнонаціональний надзвичайний стан через поширення COVID на тлі Олімпіади
16:32
Twitter
Twitter співпрацюватиме з двома світовими медіа для боротьби з фейками
16:29
Покупці квартир у новобудовах зможуть перевірити їх висотність та площі квартир: дані виклали у відкритий доступ
16:26
Ізраїль пожежа
У Ізраїлі під Єрусалимом палають ліси
16:13
Інфографіка
Жуніор Мораес
"Генк" - "Шахтар": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів
15:59
посольство США
"Сподіваємося на ретельне розслідування українською владою": США про смерть засновника Білоруського дому Шишова
15:55
Едгар Ринкевич
"Лукашенко вбиває власних громадян, цього разу - в Україні": європейські політики реагують на загибель Шишова
15:43
НАБУ
НАБУ підозрює директора держлісгоспу на Харківщині у розкраданні понад 50 млн грн
15:11
Алла Черкасова
Олімпіада-2020: Черкасова принесла Україні сьому медаль Ігор у Токіо
15:04
Ігор Клименко
"Звернень щодо стеження не було": поліція розглядає дві версії смерті засновника "Білоруського дому" Шишова
15:04
хакер
У липні СБУ заблокувала понад 60 кібератак на українські органи влади
14:56
Європрапор
Єврокомісія чекає від України встановлення причини смерті засновника Білоруського дому Шишова, - представник органу
14:55
Квіти України
КМДА внесла "Квіти України" до переліку об'єктів культурної спадщини
14:50
Мінкульт анонсував проведення в Києві фестивалю народних промислів 21 серпня
14:50
Анонс
WebPromoExperts
E-commerce Digital Day - онлайн-конференція з електронної комерції
14:45
окупанти
Окупанти в ОРДЛО проводять військові "навчання": хочуть призвати місцевих, - розвідка
14:30
У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ - КМДА
14:28
"Виразний і публічний акт богохульства", – священник про виступ польського гурту на "Файному місті" в Тернополі
14:24
хіп-хоп
Сенат США підтримав запровадження Дня хіп-хопу
14:23
Зеленський підписав закон про посилення соцгарантій для людей з інвалідністю
14:22
суд
Зеленський підписав закони про перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів і порядок призначення до Вищої ради правосуддя
14:19
РФ висилає дипломата Естонії
14:09
Дані Алвес (праворуч)
Збірна Бразилії з футболу вийшла до фіналу Олімпіади-2020
13:51
Микола Чаус
"Фактично переховування підозрюваного": НАБУ вимагає від СБУ привести Чауса до суду
13:46
Держгеокадастр оприлюднив дані про межі об'єднаних територіальних громад
13:35
госпіталізація
"Велике будівництво": у кожному регіоні оновлять одну обласну дитячу та дорослу лікарні
13:34
Віталій Шишов
Активіст, який розшукував засновника Білоруського дому Шишова: на тілі виявили сліди побоїв, ніс було зламано
13:33
Київський апеляційний суд
Київський апеляційний суд заявив, що від імені установи роблять фейкові розсилки повісток
13:24
Ірина Коляденко (на задньому плані)
Українка Коляденко потрапила до бронзового фіналу Ігор у Токіо
13:24
Валерій Залужний
Глава ЗСУ тимчасово заборонив посадовцям їздити в зону ООС
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV