Зеленський підписав зміни до держбюджету щодо спрямування 40 млрд грн на армію, соцпідтримку та інфраструктуру

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.



"У зв'язку з прогнозованим перевиконанням дохідної частини державного бюджету до кінця поточного року майже на 40 млрд грн Верховна Рада збільшила фінансування нагальних потреб, зокрема соціальної підтримки населення, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та реалізації інфраструктурних проєктів", - йдеться у повідомленні.



Згідно з документом, показники доходів та видатків держбюджету-2021 за загальним фондом збільшено на 39,6 млрд грн.



Зазначається, що підвищення доходів передбачене завдяки податку на прибуток підприємств - на 30 млрд грн; ПДВ з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування - на 2 млрд грн; з ПДВ з увезених на митну територію України товарів - на 6,9 млрд грн; зборів на обов'язкове державне пенсійне страхування під час набуття права власності на легкові автомобілі - на 750 млн грн.



За інформацією пресслужби, додаткові доходи будуть скеровані на розв'язання невідкладних соціальних питань та реалізацію важливих інфраструктурних проєктів.



Зокрема, 12,05 млрд грн буде спрямовано на пільги та житлові субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Крім того, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення буде направлено 15 млрд грн. Ще 1,4 млрд грн передбачено на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України, 2 млрд грн - на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення. Також 1 млрд буде спрямовано на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.



Зазначається, що кошти також передбачені на субвенції місцевим бюджетам для реалізації інфраструктурних проєктів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери і здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій - 1,5 млрд і 2,5 млрд грн відповідно.



На субвенції місцевим бюджетам для грошової компенсації за житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які брали участь в антитерористичній операції, та для учасників Революції Гідності буде спрямовано відповідно 282 млн грн і 4 млн грн.

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