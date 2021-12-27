Зеленський прагне усунути Порошенка, бо він його основний конкурент - політолог Тарас Кузьо
Справа проти п’ятого Президента Петра Порошенка - це початок виборчої кампанії Володимира Зеленського
Про це у Твіттері пише професор кафедри політології НАУКМА, науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Хопкінса у Вашингтоні, канадський та британський політолог Тарас Кузьо.
"Зеленський розпочав президентські вибори 2024 року", - пише Кузьо і додає, що він "прагне усунути Порошенка (другий за популярністю політик), щоб розчистити собі шлях у західно-центральній Україні".
Кузьо застерігає, що Зеленський взявся переслідувати Порошенка у той час, коли Росія нарощує сили на кордоні з Україною.
"Коли Росія, можливо, готова вторгнутися в Україну, ДБР Зеленського висуває позов проти Порошенка у "державній зраді" та "фінансуванні терористів", - зазначає Кузьо.
Тарас Кузьо також зауважує, що український президент застосовує вибіркове правосуддя і покриває свого політичного партнера олігарха Коломойського, який, як відомо, перебуває під санкціями США.
"Зеленський - як щодо кримінальної справи проти вашого приятеля Коломойського за крадіжку майже 6 мільярдів доларів з Приват Банку?", - зазначає політолог.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
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