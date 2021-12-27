Зеленський прагне усунути Порошенка, бо він його основний конкурент - політолог Тарас Кузьо

Про це у Твіттері пише професор кафедри політології НАУКМА, науковий співробітник Інституту зовнішньої політики Школи перспективних міжнародних досліджень Університету Джонса Хопкінса у Вашингтоні, канадський та британський політолог Тарас Кузьо.



"Зеленський розпочав президентські вибори 2024 року", - пише Кузьо і додає, що він "прагне усунути Порошенка (другий за популярністю політик), щоб розчистити собі шлях у західно-центральній Україні".



Кузьо застерігає, що Зеленський взявся переслідувати Порошенка у той час, коли Росія нарощує сили на кордоні з Україною.



"Коли Росія, можливо, готова вторгнутися в Україну, ДБР Зеленського висуває позов проти Порошенка у "державній зраді" та "фінансуванні терористів", - зазначає Кузьо.



Тарас Кузьо також зауважує, що український президент застосовує вибіркове правосуддя і покриває свого політичного партнера олігарха Коломойського, який, як відомо, перебуває під санкціями США.



"Зеленський - як щодо кримінальної справи проти вашого приятеля Коломойського за крадіжку майже 6 мільярдів доларів з Приват Банку?", - зазначає політолог.



Zelenskyy has launched the 2024 presidential elections. Zelenskyy removed Medvedchuk as a threat to him in eastern Ukraine and now is seeking to remove Poroshenko (2nd most popular politician) to clear his path in western-central Ukraine. https://t.co/oSoO3UMM2R — Taras Kuzio ???????????????????????????????? (@TarasKuzio) December 22, 2021