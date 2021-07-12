Зеленський прибув до Німеччини та зустрівся з головою правлячої партії ХДС Лашетом
Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Німеччини, до зустрівся з прем’єр-міністром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, головою Християнсько-демократичного союзу Арміном Лашетом
Про це повідомляє Офіс президента України.
"Кандидат на посаду канцлера від блоку ХДС/ХСС подякував главі Української держави за візит у представництво федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія в Берліні відразу після прильоту до Німеччини. Він зазначив, що президент України був першим іноземним лідером, який привітав його з обранням новим головою ХДС", - йдеться у повідомленні.
Зеленський, своєю чергою, висловив сподівання, що уряд Німеччини продовжить політику підтримки України.
"Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО", - сказав Зеленський.
Учасники зустрічі також обговорили розвиток торговельно-економічного співробітництва, питання активізації переговорного процесу в межах "нормандського" формату та Мінських угод і запуск "Північного потоку-2", щодо якого президент України заявив про пряму загрозу енергетичній безпеці ЄС.
Також Зеленський і Лашет обговорили питання боротьби з пандемією COVID-19 та важливість подальшої практичної підтримки з боку ЄС, зокрема Німеччини, у забезпеченні вакцинами населення України.
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