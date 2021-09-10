Зеленський присудив сценаристці "Кіборгів" та режисерці "Поганих доріг" Ворожбит премію Довженка
Президент Володимир Зеленський присудив сценаристці та режисерці Наталії Ворожбит державну премію імені Олександра Довженка
Про це йдеться в указі президента.
"Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва", - йдеться в документі.
Зеленський встановив розмір премії - це 200 тис. грн.
Ворожбит сценаристка серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільмів "Кіборги" і "Дике поле"
Вона також є режисеркою фільму "Погані дороги".
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