Зеленський присудив сценаристці "Кіборгів" та режисерці "Поганих доріг" Ворожбит премію Довженка

Про це йдеться в указі президента.



"Присудити Державну премію України імені Олександра Довженка 2021 року кінорежисеру, сценаристу Ворожбит Наталі Анатоліївні - за видатний внесок у розвиток українського кіномистецтва", - йдеться в документі.



Зеленський встановив розмір премії - це 200 тис. грн.



Ворожбит сценаристка серіалу "Спіймати Кайдаша" та фільмів "Кіборги" і "Дике поле"



Вона також є режисеркою фільму "Погані дороги".



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