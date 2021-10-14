Зеленський привітав українців із Днем захисників і захисниць України
Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем захисників і захисниць України
Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.
"Вітаю вас із Днем захисників і захисниць України. Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва. В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг - зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора", - йдеться в привітанні.
Президент від імені Українського народу подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.
Також Зеленський згадав про загиблих за свободу і незалежність України.
"Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави", - наголосив президент.
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