Зеленський привітав українців із Днем захисників і захисниць України

Про це повідомляє пресцентр Офісу президента.

"Вітаю вас із Днем захисників і захисниць України. Це всенародне свято увібрало в себе глибинні історичні традиції українців та нерозривно поєдналося зі святом Покрови і Днем Українського козацтва. В ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг - зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора", - йдеться в привітанні.

Президент від імені Українського народу подякував усім захисникам і захисницям України за сумлінне виконання військового, службового та громадянського обов'язку, відвагу, героїзм і самопожертву.

Також Зеленський згадав про загиблих за свободу і незалежність України.

"Низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність Української держави", - наголосив президент.