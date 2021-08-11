Зеленський призначив 16 суддів у місцеві суди
Президент Володимир Зеленський призначив 16 суддів у адміністративні та господарські суди
Про це йдеться в указах №350/2021 та №351/2021 на сайті Офісу президента.
Зеленський призначив:
- суддею господарського суду Вінницької області Марію Шамшуріну;
- суддею госпсуду Дніпропетровської області Степана Дупляка;
- суддею госпсуду Закарпатської області Романа Лучка;
- суддею госпсуду Івано-Франківської області Ігоря Горпинюка;
- суддею госпсуду Харківської області Ігоря Трофімова.
- суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду: Наталію Кучугурну, Вікторію Рянську.
- суддю Житомирського ОАС Тетяну Окис
- суддю Запорізького ОАС Богдана Баготинського
- суддю Луганського ОАС Олександра Качанка
- суддів Львівського ОАС Олександру Желік та Ірину Чаплік.
- суддю Одеського ОАС Олександра Хурсу
- суддю Рівненського ОАС Олега Греська
- суддю Сумського ОАС Антона Сидорука
- суддю Харківського ОАС Дмитра Григорова.
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