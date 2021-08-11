Зеленський призначив 16 суддів у місцеві суди

Про це йдеться в указах №350/2021 та №351/2021 на сайті Офісу президента.



Зеленський призначив:

суддею господарського суду Вінницької області Марію Шамшуріну;

суддею госпсуду Дніпропетровської області Степана Дупляка;

суддею госпсуду Закарпатської області Романа Лучка;

суддею госпсуду Івано-Франківської області Ігоря Горпинюка;

суддею госпсуду Харківської області Ігоря Трофімова.

суддів Дніпропетровського окружного адміністративного суду: Наталію Кучугурну, Вікторію Рянську.

суддю Житомирського ОАС Тетяну Окис

суддю Запорізького ОАС Богдана Баготинського

суддю Луганського ОАС Олександра Качанка

суддів Львівського ОАС Олександру Желік та Ірину Чаплік.

суддю Одеського ОАС Олександра Хурсу

суддю Рівненського ОАС Олега Греська

суддю Сумського ОАС Антона Сидорука

суддю Харківського ОАС Дмитра Григорова.

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Також в окружні адміністративні суди президент призначив: