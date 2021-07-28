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Зеленський призначив Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки

28 липня, 2021 середа
22:24

Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України

Про це йдеться в указі.

"Призначити Сінайко Олега Олександровича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.

23 липня Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на його місце Олександра Литвиненка.

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указ
Володимир Зеленський
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