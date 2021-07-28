Зеленський призначив Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки
Президент Володимир Зеленський призначив Олега Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки України
Про це йдеться в указі.
"Призначити Сінайко Олега Олександровича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.
23 липня Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на його місце Олександра Литвиненка.
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