Зеленський призначив Сінайка заступником голови Служби зовнішньої розвідки

Про це йдеться в указі.



"Призначити Сінайко Олега Олександровича заступником голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.



23 липня Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України та призначив на його місце Олександра Литвиненка.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb