Зеленський провів розмову з Дудою й подякував йому за підтримку України на тлі російсько-української війни
26 лютого президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником Польщі Анджеєм Дудою повномасштабну російсько-українську війну на українській території
Про це він написав у твітері.
"Я щойно спілкувався зі справжнім другом України - президентом Польщі Анджеєм Дудою. Я особисто вдячний йому, польському народу, за ефективну конкретну допомогу в такий важкий час", - повідомив Володимир Зеленський.
Президент додав, що разом Україна й Польща сильніші.
- Нагадаємо, 26 лютого Польща поставила Україні колону боєприпасів.
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