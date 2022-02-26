Зеленський провів розмову з Дудою й подякував йому за підтримку України на тлі російсько-української війни

Про це він написав у твітері.



"Я щойно спілкувався зі справжнім другом України - президентом Польщі Анджеєм Дудою. Я особисто вдячний йому, польському народу, за ефективну конкретну допомогу в такий важкий час", - повідомив Володимир Зеленський.



Президент додав, що разом Україна й Польща сильніші.

Нагадаємо, 26 лютого Польща поставила Україні колону боєприпасів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb