Зеленський створив Раду з молодіжних питань

Про це повідомляє ОПУ.

Рада стане консультативно-дорадчим органом при президентові.

"Вона створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики. Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

До складу органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних ініціатив, діячів культури.

За місяць голова ОПУ Андрій Єрмак має внести пропозиції щодо персонального складу Ради.