Зеленський створив Раду з молодіжних питань
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким утворив Раду з молодіжних питань
Про це повідомляє ОПУ.
Рада стане консультативно-дорадчим органом при президентові.
"Вона створюється з метою сприяння розвитку потенціалу молоді, її самореалізації та активної участі в суспільному житті й ухваленні рішень щодо молодіжної політики. Передбачається, що серед завдань Ради буде сприяння розбудові молодіжної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
До складу органу заплановано залучити лідерів молодіжних рухів та організацій, спортсменів, засновників молодіжних ініціатив, діячів культури.
За місяць голова ОПУ Андрій Єрмак має внести пропозиції щодо персонального складу Ради.
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